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Последний участник Московского народного ополчения Виктор Прокофьев ушел из жизни

2 февраля 2022 22:51
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В годы войны Виктор Прокофьев попал в окружение под Вязьмой, но выжил и дошел до Варшавы.

Последний участник Московского народного ополчения (МНО) Виктор Прокофьев ушел из жизни. Об этом сообщил в среду на своей официальной странице в соцсети Facebook председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, пишет ТАСС.

"Сегодня, к огромному сожалению, закончилась одна из самых значимых для нас глав Великой Отечественной войны - нас покинул последний участник Московского народного ополчения, который ушел в МНО в июле 1941 года, Виктор Владимирович Прокофьев. Да, живых ополченцев не осталось, потому и пишу, что закончилась глава. Но не закончилась и никогда не закончится наша благодарность и память о тех, кто отстоял Москву", - написал Шапошников.

Он добавил, что встречался с Виктором Владимировичем в последний раз 21 декабря в Музее Победы. По словам Шапошникова, пожать руку Прокофьеву было для него огромной честью.

"Он (Прокофьев - прим. ТАСС) так говорил про ополчение: "К началу войны, 25 июня, мне только исполнилось 16. Побежал на завод на собрание: решили, что все рабочие наши должны вступить в народное ополчение. И я тоже встал в очередь, записался добровольцем. Представляете - сотни тысяч рабочих в Москве записались в ополченцы. На моем заводе из 85 рабочих ушли 78. Из них вернулся с фронта только я". А ведь он попал в окружение под Вязьмой, чудом выжил, дошел до Варшавы. А после войны еще 33 года служил в Советской армии", - заключил председатель Мосгордумы.

 

Фото:  Михаил Терещенко/ТАСС

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