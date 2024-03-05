После взрыва на мосту в Самарской области возбудили дело о диверсии

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После взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области возбудили дело о диверсии, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Следственным отделом УФСБ России по Самарской области по факту повреждения моста возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК России ("Диверсия"), — говорится в публикации.

Взрывное устройство, установленное на мосту, обезвредили, линию признали пригодной для использования и восстановили движение поездов, добавили в спецслужбе.

О взрыве на железнодорожной дороге в Самарской области рассказали РИА Новости в понедельник в Единой дежурной диспетчерской службе Безенчукского района. В самарском управлении ФСБ уточнили, что сообщение о подрыве поступило на единый номер экстренных оперативных служб 112 в 06:13 (05:13 мск).