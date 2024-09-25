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После проведения Выставки «Россия» Самарская область для жителей страны открылась с новой стороны

25 сентября 2024 15:39
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Так, семья 16-миллионного посетителя международной выставки «Россия», выигравшего 4-дневный тур по Самарской области, посетила наш регион в конце августа.

Проведение Выставки «Россия», на которой все российские регионы продемонстрировали свои достижения и рассказали о своей культуре, истории и достопримечательностях, значительно повлияло на рост интереса к поездкам по стране и увеличение внутреннего туристического потока. Эксперты убеждены, что эта тенденция будет носить долгосрочный характер.

Президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Алексей Волков уверен, что регионы своими экспозициями смогли заинтересовать миллионы потенциальных туристов.

«Выставка привлекла колоссальное количество туристов. Миллионы людей пришли ее посетить. Я сам несколько раз был на Выставке, и, действительно, узнал для себя очень много нового о наших регионах. Благодаря увиденному, я запланировал, как, наверное, и все гости Выставки, посещение нескольких регионов нашей страны, которые удивили меня на своих стендах и мероприятиях», – говорит Алексей Волков.

Так, семья 16-миллионного посетителя международной выставки «Россия», выигравшего 4-дневный тур по Самарской области, посетила наш регион в конце августа. Семья  Ельшиных из Москвы впервые побывала в Самарской области и была покорена красотой нашего региона. «Мы обязательно вернемся в Самару с друзьями, чтобы показать им красивый волжский город», – рассказали Ельшины.

 «О нашем регионе, действительно, с каждым годом узнают все больше и больше людей. По итогам прошлого 2023 года мы приняли более 3 млн туристов. И мы полагаем, что по результатам текущего года динамика вновь будет позитивной. Прошедшая выставка «Россия», безусловно, стала мощным импульсом для дальнейшего наращивания туристического потока в наш регион. Благодаря инициативе Президента Владимира Путина каждый регион смог представить свой культурный, туристический, научный, промышленный потенциал. Мы видели, что многие посетители уходили с выставки с желанием посетить Самарскую область. И регион со своей стороны старается оправдать ожидания наших гостей и жителей. Губернатор области Вячеслав Федорищев фокусирует максимум внимания на развитии туризма, определяя отрасль не просто как мощный сектор экономики региона, но и как механизм, способствующий повышению качества жизни жителей Самарской области. Чтобы предложить нашим гостям разнообразные туристические продукты, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» сегодня в регионе создаются новые объекты. В этом году будет реализован первый этап туристического кода города Самары. Совершенствуется инфраструктура для отдыха у воды: наша пляжная территория, экологические маршруты и тропы», – отметил врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

О том, что выставка «Россия» открыла Самарскую область для многих жителей страны с новой стороны, рассказала и Анастасия Силина, самарский экскурсовод, лучший сотрудник гостевого центра и экскурсоводов Международной выставки-форума «Россия» в номинации «Больше, чем народный» программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». «Мы, жители региона, нередко воспринимаем многие вещи как данность, а между тем, жители других регионов удивлялись, когда узнавали во время экскурсии на выставке «Россия», что Куйбышев был запасной столицей в годы ВОВ, и что Юрий Алексеевич Гагарин после своего исторического полета отдыхал, проходил реабилитацию именно в Куйбышеве. Даже Ладья, огромный парус на нашем стенде и ракеты вызывали вопросы: «Почему парус, откуда ракеты?». Многие не знали, что Самарская область является крупнейшим производителем ракет-носителей и двигателей для них, оборудования для космодромов и космических аппаратов, за что и получила статус «космической столицы России». Не знали и про то, что в Самаре – одна из самых протяженных и красивых волжских набережных. Узнав новые факты о регионах на выставке «Россия», люди по-новому выстроили свои отпускные маршруты. Уже несколько семей приехали в Самарскую область после посещения выставки «Россия», приезжают на неделю, чтобы насладиться нашим регионом», ­ – рассказала Анастасия Силина.

О роли Выставки «Россия» в развитии внутреннего туризма говорят и в других регионах, отмечая, что выставка стала важной платформой для демонстрации реализуемых проектов, туристического потенциала, национальных, природных и культурных особенностей регионов страны.

Международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года по Указу Президента. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. Ее посетили более 18,5 млн гостей, а сама Выставка вошла в десятку самых посещаемых мест мира.

1 июля 2024 года Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия Выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе.

С 4 по 6 ноября в Национальном центре «Россия» пройдет Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее». Участниками симпозиума станут ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители органов власти. Вместе с Симпозиумом в Национальном центре «Россия» начнет свою работу выставка «Наследие для будущего». На ней будут представлены работы молодых художников — выпускников творческих вузов разных стран.    

 

Фото:  Автор: Анатолий Медведь, Источник: Фотохост-агентство РИА Новости

Теги: Самара

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