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После футбольного матча 4 октября будет подан дополнительный транспорт
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После футбольного матча 4 октября будет подан дополнительный транспорт

3 октября 2023 17:48
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Усилена работа автобусных маршрутов и трамвая № 7.

В среду, 4 октября 2023 года, на стадионе "Солидарность Самара Арена" сыграют команды "Крылья Советов" и "Ахмат". Начало футбольного матча в 13:30.

Для удобства болельщиков повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайного маршрута № 7. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

Усилена работа и автобусных маршрутов. По окончании матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 34, 41, 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

По информации городского Департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

 

Фото:   ru.freepik.com

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