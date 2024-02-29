Пользователи Xiaomi пожаловались на ломающее смартфоны обновление

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Пользователи Xiaomi столкнулись с глобальным масштабным сбоем в операционной системе Hyper OS при ее обновлении, сообщили РИА Новости в службе поддержки компании.

"Случился глобальный масштабный сбой, есть два решения: либо осуществить полный сброс устройства, либо отнести его в сервисный центр", — уточнили в компании.

Так в службе поддержки прокомментировали информацию, что пользователи Xiaomi по всему миру столкнулись со сбоем после обновления операционной системы Hyper OS.

Владельцы гаджетов пишут в обсуждении в официальной группе Xiaomi "ВКонтакте", что их смартфоны превратились в "кирпичи". После попытки обновления, которая у многих началась автоматически, на экранах устройств открывается Recovery Menu (меню восстановления), из которого не получается выйти. Перезагрузки гаджетов также не помогают.

Hyper OS — новая мобильная операционная система на основе Android для смартфонов, электронных планшетов, часов и умных телевизоров Xiaomi. Ее представили 26 октября 2023 года.

Сейчас многие устройства компании работают на прежней ОС под названием MIUI. А к Hyper OS уже подключили несколько моделей — в том числе Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi Pad 6S Pro, Xiaomi Watch S3 и Xiaomi Smart Band 8 Pro.