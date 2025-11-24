Пользователи МАХ получат возможность участвоват в акции «Ёлка желаний»

162

Пользователи национального мессенджера получат возможность участвовать во Всероссийской акции «Ёлка желаний». МАХ выступает технологическим партнером инициативы, в декабре в мессенджере будет запущено мини-приложение и чат-бот для взаимодействия между мечтателями и исполнителями.

Чат-бот «Ёлка желаний» в МАХ станет удобным и безопасным каналом общения участников: через него можно будет отправлять сообщения, получать уведомления и отслеживать статус исполнения желания. В специальном мини-приложении пользователи смогут выбирать детские мечты, знакомиться с историями ребят и одним нажатием становиться их исполнителями.

Всероссийскую акцию «Ёлка желаний» проводит Движение Первых при поддержке Росмолодёжи с 2018 года. Проект помогает исполнять мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря поддержке более 120 тысяч участников и 1,5 тысяч партнерских организаций за все время было исполнено свыше 320 тысяч детских желаний.

Следить за актуальными событиями и новостями акции можно в канале «Ёлки желаний» в МАХ: https://max.ru/elka_zhelaniy.

Фото: pxhere.com