Получение сведений из государственного фонда данных землеустройства теперь доступно на ЕПГУ.

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ИК-15 УФСИН Росси по Самарской области у адвоката изъяты запрещенные предметы
В ИК-15 УФСИН Росси по Самарской области у адвоката изъяты запрещенные предметы
В рамках «Недели мужества» Самаре юнармейцы побывали в гостях у ОМОН «Утес»
В рамках «Недели мужества» Самаре юнармейцы побывали в гостях у ОМОН «Утес»
Названы самые музыкальные и творческие полицейские Самарской области
Названы самые музыкальные и творческие полицейские Самарской области
В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели антинаркотические мероприятия в образовательных организациях региона
В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели антинаркотические мероприятия в образовательных организациях региона
В Нефтегорском районе именинница ранила пастуха ножом в живот
В Нефтегорском районе именинница ранила пастуха ножом в живот
«Нюрнберг»: в Самарской области стартует широкий прокат фильма
«Нюрнберг»: в Самарской области стартует широкий прокат фильма
Еще одно смертельное ДТП произошло в Самарской области
Еще одно смертельное ДТП произошло в Самарской области
Российские вузы начнут разработку новых образовательных программ
Российские вузы начнут разработку новых образовательных программ
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.86
0.82
EUR 79.76
0.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Студенты Самарской области приняли участие в  VIII Российско-Китайском молодёжном форуме «Волга – Янцзы»
В частном жилом секторе Тольятти прошла операция «Отопление» - 2023
Самарцев приглашают принять участие в новом, уже третьем благотворительном походе с собаками породы хаски
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Получение сведений из государственного фонда данных землеустройства теперь доступно на ЕПГУ.

22 февраля 2023 11:28
123
Получение сведений из государственного фонда данных землеустройства теперь доступно на ЕПГУ.

На Госуслугах появилась возможность подать заявление о предоставлении материалов и данных государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ). Сведения предоставляются бесплатно, в срок до 3 рабочих дней.

- Только в прошлом году мы получили 526 тыс. заявлений на предоставление материалов ГФДЗ и передали по ним более 1,5 млн единиц хранения, - отметила заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова.

 Ранее эта услуга оказывалась только при личном обращении или по почте. Теперь же её можно получить не выходя из дома или офиса.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области ограничили движение на ряде федеральных дорог
22 февраля 2023  12:01
В Самарской области ограничили движение на ряде федеральных дорог
97
в Самаре на всех территориях обслуживания усилены работы по расчистке и обработке участков
22 февраля 2023  11:52
В Самаре на всех территориях обслуживания усилены работы по расчистке и обработке участков
118
В Самаре проходят общественные обсуждения дизайн-проектов территорий, которые могут быть благоустроены в следующем году
22 февраля 2023  10:25
В Самаре проходят общественные обсуждения дизайн-проектов территорий, которые могут быть благоустроены в следующем году
140
В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику.
22 февраля 2023  10:05
В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику
315
За ночь автопоезд очистил ключевые городские дороги Самары
22 февраля 2023  09:37
За ночь автопоезд очистил ключевые городские дороги Самары
150
Весь список