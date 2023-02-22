Получение сведений из государственного фонда данных землеустройства теперь доступно на ЕПГУ.

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На Госуслугах появилась возможность подать заявление о предоставлении материалов и данных государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ). Сведения предоставляются бесплатно, в срок до 3 рабочих дней.

- Только в прошлом году мы получили 526 тыс. заявлений на предоставление материалов ГФДЗ и передали по ним более 1,5 млн единиц хранения, - отметила заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова.

Ранее эта услуга оказывалась только при личном обращении или по почте. Теперь же её можно получить не выходя из дома или офиса.