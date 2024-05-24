Половина самарцев планируют летом пользоваться услугами нянь

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Специалисты на Авито Услугах узнали, что 50% респондентов планируют обращаться к услугам няни несколько раз в неделю в летний период

На сегодняшний день запрос самарцев на услуги нянь для детей растет. Авито Услуги провели опрос среди самарцев, где 35% опрошенных сообщила, что планируют воспользоваться услугами няни в предстоящий летний период. 17% из них готовы приглашать специалистов на ежедневной основе, 50% — несколько раз в неделю, 9% — раз в неделю, 24% — только в случае необходимости.

32% респондентов поделились, что основная причина поиска няни для детей — необходимость в дополнительной помощи из-за отпуска или работы, 62% — выделили как основную причину планирование путешествия или отсутствие пребывания дома и 23% — хотят обеспечить развлечения и заботу для ребенка.

В мае этого года лидерами по росту спроса на услуги нянь по сравнению с прошлым маем стали: Калининград (+51%), Ставрополь (+29%), Волгоград (+28%) и Воронеж (+28%). В Москве и Санкт-Петербурге 43% и 41% респондентов соответственно планируют найти специалиста на лето.

65% родителей чаще ищут нянь, обращая внимание на опыт специалистов, 73% — смотрят на профессионализм, 50% — на личное впечатление и 68% — при выборе руководствуются рекомендациями на платформе.

Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито Услуг

«Растущий спрос на нянь можно объяснить увеличивающейся занятостью населения и потребностью современных родителей совмещать отдых в летний период с карьерой. Онлайн-площадки способствуют росту как спроса так и предложений, предоставляя пользователям возможность обсудить детали с исполнителем и найти подходящую по стоимости услугу. И как показывает анализ поведения пользователей, многие ориентируются на рейтинг специалистов и отзывы предыдущих клиентов»

В мае 2024 года предложений от специалистов на платформе стало на 24% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года . Чаще остальных стали предлагать свои услуги няни из Ставрополя (+67%), Самары (+48%), Рязани (+47%), Барнаула (+43%) и Омска (+43%).

В среднем по Самаре услуги нянь с почасовой оплатой стоят от 300 рублей в час, хотя в зависимости от опыта работы специалиста и перечня услуг цена за один час работы специалиста может варьироваться. Дороже всего няни обойдутся в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге — там средняя цена за час начинается от 450-500 рублей. Дешевле всего час под присмотром няни будет стоить в Саратове и Астрахани, стоимость начинается от 200 рублей.