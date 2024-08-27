половина россиян никогда не курили

112

Почти половина россиян ни разу не курили, и почти каждый шестой успешно бросил эту вредную привычку, следует из опроса Фонда "Общественное мнение".

Как показало исследование, 48% россиян никогда не курили, при этом большую часть среди них (58%) составляют граждане старше 60 лет. Результаты опроса опубликованы на официальном сайте социологического центра.

Еще почти каждый шестой россиянин (17%) бросил курить, 22% из них – сограждане старше 60 лет, следует из данных исследователей.

Активных курильщиков среди россиян 35%, при этом почти половина из них (46%) – мужчины и женщины в возрасте от 31 года до 45 лет, пишет Смотрим.

Опрос проводился 12-14 июля 2024 года. В нем приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пунктов в 53 регионах России. Все опрошенные были старше 18 лет.