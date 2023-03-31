Полиция Самарской области продолжает "Школу безопасности для пенсионеров"

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В рамках «Школы безопасности для пенсионеров» жителям Хворостняского района рассказали, как обезопасить себя от злоумышленников.

В целях профилактики преступлений с использованием IT-технологий в отношении граждан пожилого возраста и повышения их уровня правовой грамотности, а также в рамках регионального профилактического мероприятия «Школа безопасности для пенсионеров» сотрудники О МВД России по Хворостянскому району вместе с представителем общественного совета при территориальном ОВД Татьяной Железниковой встретились с социальными работниками Комплексного центра социального обслуживания населения «Юго-Западного округа», которые напрямую взаимодействуют с гражданами преклонного возраста.

Полицейские рассказали, что основную ставку мошенники делают на доверчивость, эмоциональность граждан. Например, злоумышленники звонят на телефон и, играя на эмоциях пенсионеров, обращаются якобы от лица родственников, просят о материальной помощи. Сотрудники полиции рекомендовали не передавать неизвестным свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, приходящие на телефон, и ни в коем случае не переводить денежные средства незнакомцам.

Общественница Татьяна Железникова призвала социальных работников оказать содействие в проведении профилактических бесед с пожилыми людьми и передала тематические памятки с простыми советами о том, как защититься от киберпреступлений, и алгоритмом, куда обратиться, если пострадали от рук злоумышленников. В ближайшее время специалисты распространят эти материалы среди своих подопечных.

Также присутствующим напомнили о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток и условиях недостаточной видимости, наглядно продемонстрировали, как правильно применять световозвращатели, и вручили каждому яркие браслеты.