Полицейскими региона разыскан 16-летний подросток, который ушел из дома 1 сентября

В Отдел МВД России по Ставропольскому району поступило сообщение о том, что 1 сентября текущего года 16-летний подросток ушел из дома, расположенного в селе Подстепки Ставропольского района, и его местонахождение неизвестно.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего, сотрудники уголовного розыска и инспекторами ПДН Отдела МВД России по Ставропольскому району обнаружили подростка в Тольятти.

Полицейские доставили ребенка в территориальный орган внутренних дел. В настоящее время подросток передан законному представителю. По данным сотрудников полиции в отношении несовершеннолетнего противоправных действий не совершалось, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО