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«Полицейский дед Мороз» продолжает радовать мальчишек и девчонок губернии

6 января 2024 15:04
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Девчонки и мальчишки с радостью и улыбками встретили гостей, рассказывали стихи, пели новогодние песни и разгадывали загадки.

В Большеглушицком районе сотрудники Отделения МВД России поддержали традиционную акцию «Полицейский Дед Мороз», совместно с представителем Общественного совета посетили подшефный реабилитационный центр, где поздравили ребят с новогодними праздниками и провели профилактическую беседу. Полицейские от всего личного состава вручили воспитанникам подарки. Начальник Отделения МВД России по Большеглушицкому району полковник полиции Юрий Яковлев поздравил ребят с новогодними праздниками и пожелал им счастья, здоровья, исполнения самых заветных желаний. Представитель Общественного совета при О МВД в свою очередь, пожелал детям отличного настроения и успехов в учебе. Ребята своими руками подготовили маленькие подарки – символ года. Все мальчишки и девчонки пообещали полицейским вести себя хорошо в следующем году, а работники учреждения поблагодарили за внимание и заботу к детям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В Волжском районе сотрудники полиции совместно с заместителем председателя Общественного совета при территориальном органе поздравили детей подшефного социально-реабилитационного центра «Тополек» с Новым годом и Рождеством. Полицейские напомнили ребятам о правилах поведения в общественных местах и призвали быть законопослушными. Девчонки и мальчишки с радостью и улыбками встретили гостей, рассказывали стихи, пели новогодние песни и разгадывали загадки. Гости, в свою очередь, вручили ребятам подарки и пожелали крепкого здоровья, успехов в учебе и волшебного новогоднего настроения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

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