Полицейские и общественники региона провели профориентационные беседы со школьниками

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В рамках профориентационной работы сотрудники У МВД Тольятти вместе с представителем общественного совета Еленой Верховой встретились со старшеклассниками. Эксперт ЭКО Тольятти Мария Атаманова пришла в гости к школьникам не с пустыми руками, а со своим незаменимым помощником – криминалистическим чемоданом. Лейтенант полиции продемонстрировала юношам и девушкам его содержимое, а также различные техники сбора следов с мест преступлений. Мария Владимировна рассказала о том, как современное оборудование и различные методики помогают установить личности злоумышленников. Полицейские и общественница поговорили с учениками о важности выбора будущей профессии, что особенно актуально сейчас, когда ребята стоят на пороге окончания школы и необходимо определиться в дальнейшем жизненном пути. Школьникам посоветовали уделять больше внимания спорту и здоровому образу жизни, соблюдать правила осторожности при общении в социальных сетях, не допускать правонарушений, которые могут отразиться на их будущем.

А сотрудники МО МВД Похвистнево провели уроки профориентации для учащихся шестых классов. Полицейские акцентировали внимание на интересных и важных моментах в службе сотрудников органов внутренних дел, после чего объяснили, какие требования предъявляются к будущим полицейским. Ребята узнали, что профессия полицейского очень ответственная, требует глубоких профессиональных знаний, самодисциплины и хорошей физической подготовки. В завершение мероприятия ученики поблагодарили за интересную встречу. По словам ребят, знакомство с работой полицейских помогло им понять важность и ответственность службы, благодаря которой в нашей стране обеспечивается безопасность граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО