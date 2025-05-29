Полицейские и общественники поощрили руководителя телекоммуникационной компании, предоставляющей услуги связи в регионе

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В Самарской области сотрудники полиции и общественники поощрили руководителя телекоммуникационной компании, предоставляющей услуги связи. В Тольятти, в торжественной обстановке, в присутствии личного состава и представителей Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, начальник Управления МВД России по городу Тольятти Хейрулла Ахмедханов вручил благодарственное письмо руководителю одной из компаний, предоставляющих услуги связи населению Самарской области.



Благодаря взаимодействию сотрудников уголовного розыска с представителями телекоммуникационной компании удалось раскрыть и предотвратить ряд преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством, совершаемых с использованием средств связи и сети Интернет.



Поблагодарив руководителя телекоммуникационной компании, полковник полиции подчеркнул: «Последнее время все больше неравнодушных граждан проявляют активную гражданскую позицию, оказывая содействие в профилактике преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством.



Выражаю признательность компании за эффективное сотрудничество в решении оперативно-служебных задач по противодействию преступности и обеспечению общественной безопасности».



В свою очередь, заместитель председателя Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти Николай Шахов отметил, что только совместными усилиями можно остановить рост мошенничества в регионе.



В завершение мероприятия представитель общественности вручил представителю компании ценные подарки и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО