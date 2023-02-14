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Полицейские Тольятти пригласили малышей в театр кукол

14 февраля 2023 12:59
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Полицейские Тольятти пригласили малышей в театр кукол

Конкурс проводился Общественным советом при областном главке полиции в рамках акции МВД России «Полицейский Дед Мороз».

Сотрудники УМВД России по городу Тольятти вместе с представителем общественного совета при территориальном ОВД Татьяной Штангрет организовали увлекательную поездку в Тольяттинский театр кукол на спектакль «Самый добрый Светофор» для ребят, принимавших участие в творческом конкурсе юных поэтов и чтецов, проводимом Общественным советом при областном главке в рамках акции МВД России «Полицейский Дед Мороз». Юные участники конкурса в стихах собственного сочинения рассказывали, как они представляют себе Полицейского Деда Мороза.

По сюжету спектакля очень добрый Светофор помогал пешеходам в самых трудных ситуациях на проезжей части: и Котенку, и Медвежонку, и Зайчику. Герои постановки в увлекательной форме призывали наших маленьких зрителей соблюдать Правила дорожного движения.

В завершение спектакля гостям выпала возможность проникнуть в волшебный мир, таящийся за кулисами. Дети увидели различный театральный реквизит, костюмы и, конечно же, кукол. Главный режиссер театра Янина Дрейлих познакомила ребят с куклами, которые только что со сцены рассказывали им увлекательную историю. Янина Владимировна с удовольствием рассказала юным зрителям, как происходит процесс «оживления» кукол, как им шьют одежду, оживляют лица при помощи красок. Затем ребята смогли пообщаться с актерами и узнать, как они готовятся к спектаклю: проводят речевую и двигательную гимнастики, ведь управлять куклами не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Янина Дрейлих отметила: «Артисты и весь творческий коллектив Тольяттинского театра кукол были рады пригласить в гости таких творческих детей. Двери нашего театра всегда открыты для наших маленьких коллег – ведь каждый из них, практически создал свой мини-спектакль. Написал текст, озвучил его и снял видео».

После спектакля ребята еще долго не расходились, наперебой пересказывали лучшие моменты постановки, делились впечатлениями от увиденного. Полицейские и общественница напомнили детям о правилах безопасности в быту и на дороге, пожелали здоровья, счастья и добра. Ребята покидали театр в чудесном настроении, заряженные позитивными эмоциями и настоящим душевным теплом.

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