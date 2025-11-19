Полицейские Самарской области продолжают проводить профориентационные мероприятия со школьниками

51

В рамках профориентационной работы с подрастающим поколением сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят мероприятия со школьниками.

Так, в Жигулевске и Шенталинском районе полицейские рассказали ребятам о ключевых направлениях деятельности органов внутренних дел, требованиях к кандидатам и перспективах карьерного роста.

В ходе встреч полицейские разъяснили, какие личные и профессиональные качества необходимы будущему сотруднику полиции, подробно осветили порядок поступления в вузы системы МВД России, особенности учебного процесса и социальные гарантии, предоставляемые курсантам и действующим сотрудникам.

В завершение мероприятий полицейские ответили на многочисленные вопросы школьников о повседневной службе, особенностях и преимуществах профессии и выразили надежду, что в будущем ребята пополнят ряды сотрудников органов внутренних дел.