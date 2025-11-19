Я нашел ошибку
Полицейские Самарской области продолжают проводить профориентационные мероприятия со школьниками
В Самаре предложили ввести ответственность жителей за засоры канализации
Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
Полицейские Самарской области продолжают проводить профориентационные мероприятия со школьниками

19 ноября 2025 14:07
В рамках профориентационной работы с подрастающим поколением сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят мероприятия со школьниками.

Так, в Жигулевске и Шенталинском районе полицейские рассказали ребятам о ключевых направлениях деятельности органов внутренних дел, требованиях к кандидатам и перспективах карьерного роста.

В ходе встреч полицейские разъяснили, какие личные и профессиональные качества необходимы будущему сотруднику полиции, подробно осветили порядок поступления в вузы системы МВД России, особенности учебного процесса и социальные гарантии, предоставляемые курсантам и действующим сотрудникам.

В завершение мероприятий полицейские ответили на многочисленные вопросы школьников о повседневной службе, особенностях и преимуществах профессии и выразили надежду, что в будущем ребята пополнят ряды сотрудников органов внутренних дел.

Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
559
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1068
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
539
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
554
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
474
