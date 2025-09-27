Полицейские Самарской области напомнили ребятам правила безопасного поведения

172

В рамках системной работы по обеспечению безопасности подрастающего поколения сотрудники полиции Кошкинского района Самарской области организовали мероприятие для школьников, включившее в себя профилактику дорожно-транспортного травматизма, обучение правилам безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Во встрече принял участие начальник отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по Кошкинскому району майор полиции Эдуард Хачатуров.

Эдуард Андраникович напомнил ребятам правила безопасного передвижения пешеходов и велосипедистов, подчеркнул важность использования детских удерживающих устройств при поездках в автомобиле и световозвращающих элементов в тёмное время суток.

Особое внимание майор полиции уделил вопросам эксплуатации мопедов, мотоциклов, а также ответственности за нарушение ПДД.

Кроме того, мальчишкам и девчонкам рассказали о правилах безопасного поведения в быту и общественных местах.

Особый интерес у ребят вызвало знакомство с патрульным автомобилем Госавтоинспекции, полицейские рассказали о своих служебных буднях и продемонстрировали школьникам техническое оснащение машины.

Завершилась встреча спортивной эстафетой. В игровой форме школьники закрепили полученные знания правил безопасности и в конце мероприятия поблагодарили полицейских за интересную и полезную информацию.