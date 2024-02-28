Полицейские Самарского региона совместно с общественниками посетили подшефный детский дом

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Сотрудники полиции на постоянной основе проводят мероприятия с подрастающим поколением в целях профилактики преступлений и правонарушений.

Так, в Тольятти сотрудники полиции посетили подшефный детский дом, где совместно с представителями Общественного совета рассказали ребятам об правах и обязанностях ребят, а также о последствиях вредных привычек. Полицейские побеседовали с подростками о профилактике употребления запрещенных веществ и пропаганде здорового образа жизни. Инспекторы по делам несовершеннолетних также разъяснили об административной и уголовной ответственности за употребление и хранение наркотических веществ.

Заместитель председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николай Шахов, в свою очередь, подчеркнул, что последствия приема в юном возрасте алкоголя, наркотиков и табачных изделий пагубно влияют на молодой организм.

Также полицейские предупредили ребят, что под видом вакансий с легким и быстрым заработком могут скрываться наркодилеры, заманивающие в противоправную деятельность доверчивых людей.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант Галина Скворцова уделила особое внимание теме самовольных уходов из учреждения, их причинах и последствиях. Беседа прошла в форме активного диалога, ребята задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы.

В завершение встречи полицейские ответили на вопросы воспитанников детского дома, которые, в свою очередь, поблагодарили спикеров за полезную и важную информацию.