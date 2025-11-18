Полицейские региона в формате видео-конференции провели «Открытый урок»

102

В областной столице, в Центре профессионального образования, заместитель начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Дмитрий Феофанов совместно с сотрудниками полиции – недавними выпускниками ведомственных вузов системы МВД России провели в формате видео-конференц связи профориентационное мероприятие «Открытый урок», в котором приняли участие тысячи учеников из различных школ региона.

В ходе мероприятия полицейские рассказали ребятам о преимуществах и особенностях службы в органах внутренних дел.

Особое внимание сотрудники полиции уделили возможностям профессионального становления, проинформировав подростков о возможности обучения в вузах системы МВД России, трудоустройстве и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам.

Полицейские подробно рассказали ребятам, какими качествами должен обладать сотрудник органов внутренних дел, подчеркнув, что наиболее важными являются: ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, грамотность.

В завершение беседы полицейские подробно ответили на вопросы школьников и пригласили всех желающих прийти на службу в полицию, отметив, что ведомство открыто для целеустремлённых, принципиальных и неравнодушных молодых людей, готовых посвятить себя защите правопорядка и безопасности граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО