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Полицейские региона проводят большую профилактическую работу по борьбе с фальшивомонетничеством

29 сентября 2023 15:15
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В текущем году зарегистрировано 125 преступлений, связанных со сбытом фальшивых купюр, что более чем в два раза меньше, чем за восемь месяцев прошлого года.

В текущем году зарегистрировано 125 преступлений, связанных со сбытом фальшивых купюр, что более чем в два раза меньше, чем за восемь месяцев прошлого года.

По итогам восьми месяцев 2023 года на территории Самарской области зарегистрировано 125 преступлений, связанных со сбытом фальшивых купюр, в 2022 году их было более чем в два раза больше - 280. Таким образом тенденция сложилась в сторону уменьшения. Этот факт говорит о том, что сотрудники полиции проводят большую профилактическую работу по борьбе с фальшивомонетничеством в нашем регионе.

Как сообщил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Дмитрий Семенов: «В этом году направлено в суд шесть уголовных дел по 59 преступлениям, 13 фигурантов привлечены к уголовной ответственности. Раскрываемость по рассматриваемой категории преступлений составила 51 процент, тогда как в прошлом году 20 процентов, и в настоящее время Самарская область занимает первое место по раскрываемости в Приволжском федеральном округе».  

Так к наиболее значимым примерам стоит отнести пресечение незаконной деятельности организованной преступной группы, осуществляющей изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр номиналом 200, 500, 2000 и 5000 рублей на протяжении 2021-го и 2022 года. Кроме того, окончено расследованием уголовное дело в отношении организаторов и участников преступного сообщества фальшидельных денежных купюр по средствам интернет-ресурса в «Даркнете» на территории Самарской области и других регионов Российской Федерации».

В настоящее время практически все купюры выявляются в кредитных учреждениях, в 75 процентов случаев при пересчёте инкассации; в 25 процентов - у физических лиц, совершающих банковские операции, и за редким исключением изъятие купюр происходит на объектах торговли.

Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области предпринят комплекс мер в целях повышения эффективности проводимых мероприятий по предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных купюр. Дмитрий Сергеевич поясняет, что проводится ежедневный мониторинг суточных оперативных сводок, при необходимости осуществляется выезд для оказания практической помощи в подразделение, на территории оперативного обслуживания которого обнаружена поддельная денежная купюра; ежемесячно, согласно поступающим из отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ сведениям о фактах обнаружения поддельных денежных купюр в банковских учреждениях Самарской области с территориальными подразделениями ЭБиПК ОВД Самарской области, проводится сверка, с целью недопущения фактов сокрытия преступлений; на постоянной основе проводятся рабочие встречи с представителями крупных сетевых ритейлеров, а также ИП, руководителями и работниками иных организаций, деятельность которых связана с наличным оборотом денежных масс, направленные на устранение условий, способствующих совершению преступлений, связанных со сбытом поддельных денежных купюр; на постоянной основе проводятся рабочие встречи с представителями объединения «РосИнкас» и НКО «Инкахран», с целью охвата максимального количества юридических лиц, осуществляющих инкассацию денежных средств, и распространения в их адрес информации о противодействии фальшивомонетничеству.

Сотрудники полиции напоминают, что преступления, связанные с фальшивомонетничеством, относятся к категории тяжких преступлений и караются лишением свободы на срок до 15 лет. Поэтому, если у вас возникло подозрение, что к вам попала подделка, не пытайтесь её пустить в оборот, а проведите проверку подлинности банкноты через детектор подлинности банкнот или осуществите сверку признаков подлинности купюры своими силами, использовав информационный материал, представленный на официальном сайте Центрального Банка России в разделе «Банкноты». В случае выявления подделки, незамедлительно сообщите в дежурную часть ГУ МВД России по Самарской области по номеру телефона 278-22-22 или 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МВД СО

 

 

Теги: Самара

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