Полицейские региона провели уроки мужества с учащимися образовательных организаций

В Самарской области, в преддверии Дня памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел полицейские провели уроки мужества с учащимися образовательных организаций.



Так, начальник Отдела МВД по Приволжскому району подполковник полиции Владимир Незванкин рассказал учащимся о том, что служба в органах внутренних дел - это напряженная, порой опасная, но важная и очень нужная работа, требующая мужества и отваги.



Беседуя с ребятами, Владимир Незванкин рассказал о коллегах, с которыми неоднократно находился в служебных командировках, о задачах, которые ежедневно выполняют полицейские и о том, что в любой момент сотрудники полиции готовы прийти на помощь людям.



Организаторы мероприятия рассказали учащимся о подвиге начальника территориального пункта милиции села Обшаровка, майора милиции Николая Георгиева и милиционера – кинолога, рядового милиции Александра Ермолаева, погибших при задержании вооруженного преступника, отметив, что сотрудники, с честью выполнившие свой служебный долг, отдали свою жизнь за благополучие граждан.



В завершение мероприятий подполковник полиции отметил, что уроки мужества учат ребят помнить и чтить доблестные подвиги павших героев.



В Кинель-Черкасском районе заместитель начальника отдела-руководитель группы по работе с личным составом Отдела МВД России по Кинель-Черкасскому району подполковник полиции Павел Попов и председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Александр Чертыковцев провели со студентами техникума урок мужества «Подвиг во имя жизни».



Организаторы встречи поговорили с ребятами о героических поступках сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга и посмертно награжденных орденами Мужества.



В завершение мероприятия присутствующие отдали дань уважения погибшим героям, почтив их память минутой молчания, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО