Полицейские региона провели ряд профилактических бесед с детьми и их родителями

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В рамках второго этапа операции «Дети России-2022» сотрудники полиции Тольятти, Новокуйбышевска, Нефтегорского, Большечерниговского, Приволжского и Челно-Вершинского районов вместе с представителями общественных советов при территориальных ОВД встретились с учащимися образовательных организаций региона.

В начале мероприятий ребята вместе с полицейскими посмотрели социальные видеоролики, где наглядно продемонстрировано пагубное влияние наркотиков на организм человека. Учащиеся приняли активно участие в обсуждении увиденного. Особый интерес у ребят вызвал вопрос, как помочь тем, кому пришлось столкнуться с таким злом, как наркотики: подростки предлагали свои варианты, задавали множество вопросов сотрудникам полиции. Участники встреч пришли к единодушному мнению, что нужно обязательно помочь тем, кому пришлось с толкнуться с таким злом, как наркотики, в том числе рассказать об этом взрослым, обратиться к врачам и в полицию.

Полицейские предупредили ребят о том, что даже один факт употребления наркотических средств может перечеркнуть все дальнейшие планы на будущее, так как это станет препятствием к зачислению во многие высшие учебные заведения, при устройстве на работу и, конечно же, окажет самое пагубное влияние на здоровье. Подводя итог мероприятий, общественники поблагодарили ребят за активную антинаркотическую позицию и призвали их вести здоровый образ жизни, самосовершенствоваться и посвящать свободное время занятиям спортом на свежем воздухе.

А в Сергиевском районе сотрудники полиции рассказали родителям учеников одной из местных школ, что их внимание должно привлечь, если ребенок стал рассеянным, скрытным, перестал общаться со старыми друзьями и завел подозрительных знакомых, начал плохо учиться в школе, изменились его привычки. Именно внимательность и бдительность родителей поможет на ранней стадии распознать у подростков признаки употребления, а иногда и распространения наркотиков. Полицейские обратились к взрослым и призвали их регулярно беседовать с детьми о пагубном воздействии наркотических средств на организм и последствиях их употребления, а также родители должны всегда знать, где находится их ребенок, и правильно организовать досуг, чтобы это было интересно и безопасно для его здоровья. Родители задали сотрудникам полиции множество вопросов о том, куда обратиться, если заметили у ребенка признаки употребления наркотиков. На все вопросы полицейские дали исчерпывающие ответы.

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Фото: ГУ МВД СО