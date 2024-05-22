Полицейские региона продолжают проводить профилактические мероприятия по дорожной безопасности несовершеннолетних

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Сезон велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности набирает обороты. В это время важно, как можно чаще повторять с детьми правила безопасного движения на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах и подобных устройствах.

В рамках региональной социальной компании "Вело-СИМ, безопасно колесим", в спортивном комплексе «стадион Урожай» прошла встреча, где начальник Госавтоинспекции Кошкинского района Эдуард Хачатуров совместно с представителем Общественного совета при отделе МВД России по Кошкинскому району Глебом Мотолыгиным напомнили юным участникам дорожного движения о том, что необходимо передвигаться на средствах индивидуальной мобильности по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон и местах, закрытых для движения транспорта.

Также, Глеб Петрович подчеркнул: «Очень важно использовать экипировку, световозвращающие элементы при движении на одном из транспортных средств перечисленных ранее и необходимо соблюдать правила поведения на дороге!»

Эдуард Андраникович рекомендовал ребятам отказаться от использования смартфонов, плееров с наушниками и других гаджетов во время движения.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Андрей Арютин, напомнил ребятам о правилах дорожного движения и поведении на улице, в общественных местах и местах массового отдыха.

В завершении мероприятия всем участникам вручили световозвращающие элементы и памятки с основными правилами безопасного движения для пешеходов и велосипедистов. Ребята поблагодарили полицейских и Общественников за проведенную встречу и пообещали быть очень внимательными на дороге.

Уважаемые родители, напомните своим детям правила безопасного поведения на дороге, покажите пример поведения на дороге, расскажите о дорожных ловушках, скрытой опасности и о других возможных ситуациях на дороге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО