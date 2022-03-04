Полицейские региона присоединились к Всероссийской акции «8 Марта – В каждый Дом»

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В преддверии праздника полицейские и общественники Самарской области не оставили без внимания прекрасную половину человечества, присоединившись к ежегодной Всероссийской акции МВД «8 Марта – В каждый Дом», в рамках которой сотрудники полиции поздравляют женщин.

Сотрудники полиции Тольятти посетили женщин-ветеранов и многодетных матерей органов внутренних дел. Полицейские поблагодарили женщин-ветеранов за многолетнюю службу, помощь и поддержку в воспитании подрастающего поколения, участие в различных профориентационных мероприятиях. Многие годы своей жизни они посвятили честному и преданному служению на благо Родины.

Затем тольяттинские полицейские и общественники посетили многодетные семьи и постарались принести в каждый дом атмосферу праздника, частичку заботы и внимания. Николай Шахов пожелал представительницам прекрасного пола счастья, добра, здоровья, радости, а сотрудники полиции вручили прекрасным дамам подарки и, конечно же, цветы. Женщины поблагодарили полицейских и общественников за оказанное внимание, заботу и положительные эмоции.

Сотрудники О МВД России Исаклинского района поздравили с наступающим праздником Екатерину Якличеву ­ супругу своего коллеги Николая Якличева, специалиста группы тылового обеспечения, который в данный момент находится в длительной командировке на территории Северо-Кавказского региона. Женщина была тронута вниманием и выразила признательность полицейским за подаренные положительные эмоции.

Также полицейские Исаклинского района совместно с представителями Общественного совета навестили матерей и жен сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, и поздравили их с наступающим Международным женским днем. В ходе одной из встреч вдова Екатерина Пичугиной, председатель Совета ветеранов ОМВД России по Исаклинскому району, майор внутренней службы в отставке, рассказала о том, что происходит в ее жизни, поделилась своими трудностями и радостями.

Сотрудники полиции вручили женщинам поздравительные открытки, подарки и отметили, что семьи их погибших товарищей всегда могут рассчитывать на помощь со стороны сотрудников органов внутренних дел. Женщины были тронуты вниманием и выразили признательность полицейским за подаренные положительные эмоции.

Всероссийская акция МВД «8 марта – В каждый дом» продлится до конца праздничных дней, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО