Полицейские региона помогли выбраться из снежного плена водителю Камаза

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Житель Самарской области поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь на дороге.

Находясь на маршруте патрулирования в ночное время суток, на обводной дороге села Челно-Вершины, сотрудники дорожно-постовой службы отделения Госавтоинспекции О МВД России по Челно-Вершинскому району старший лейтенант полиции Андрей Чеботов и лейтенант полиции Сергей Яковлев обратили внимание на самосвал Камаз с прицепом, застрявший в снегу на обочине.

Водитель транспортного средства объяснил полицейским, что остановился, чтобы протереть фары и, не рассчитав ширину обочины, увяз в снегу и не смог самостоятельно выехать на дорогу.

Полицейские, оценив ситуацию, предприняли необходимые действия для оказания помощи водителю: обратились в коммунальную службу с просьбой выделить необходимую спецтехнику и с помощью буксировочного троса вытянули машину из снежного плена, во избежание возникновения аварии осуществив регулирование движения транспортного потока.

Мужчина, поблагодарив полицейских за оказанную помощь и неравнодушие, продолжил свой путь, а сотрудники Госавтоинспекции вернулись на маршрут патрулирования.

Фото: ГАИ СО