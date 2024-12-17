Полицейские региона помогают автомобилистам выбираться из снежного плена

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В утренние часы 17 декабря следующий по Красноглинскому шоссе экипаж дорожно-патрульной службы первого батальона полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре в составе командира первого взвода второй роты капитана полиции Ильнара Туктарова и заместителя командира второй роты старшего лейтенанта полиции Дмитрия Олисова заметили съехавший с дороги легковой автомобиль.

Галина, водитель иномарки, пояснила сотрудникам полиции, что в условиях сильного снегопада не справилась с рулевым управлением и оказалась в сугробе. Самостоятельно выбраться из снежного плена женщина не смогла. Несколько раз она обращалась к проезжающим мимо водителям автомобилей, но вытащить автомобиль из кювета никто не брался.

Госавтоинспекторы решили оказать замерзшей местной жительнице помощь. В первую очередь они предложили ей переместиться в патрульный автомобиль и нашли транспорт, способный вытащить автомашину на дорогу.

Спасенная женщина обратилась к полицейским со словами благодарности, отметив их отзывчивость и добросовестное отношение к работе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО