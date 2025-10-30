Я нашел ошибку
Главные новости:
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
В Самаре водитель на "Форде" врезался в стоящий на остановке автобус
Среди них мигрант, таксист и сотрудник спецназа.
Арестованы семерых подозреваемых в ограблении Лувра в Париже
В связи с предстоящим проведением XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава".
Подразделения ГУ МЧС СО переведены на усиленный режим работы
Пожилых людей призвали обязательно проверять подозрительную информацию и не отвечать на звонки с неизвестных номеров.
Полицейские и общественники региона проводят профилактические беседы с гражданами пожилого возраста
В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили публикацию, на которой демонстрировался факт грубого нарушения ПДД.
Полицейские проводят проверку в отношении водителя, перевозившего людей вне кабины автомобиля в Самаре
Елена Драпеко отметила, что решение стало для артистов долгожданным.
В России официально установили новый профессиональный праздник — День артиста
Для улучшение транспортного обслуживания самарцев «Самара Авто Газ» подготавливает к рейсам 20 новых автобусов вместимостью до 92 пассажиров.
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
В связи с проведением ремонтных работ.
В Самарской области вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов
Полицейские проводят проверку в отношении водителя, перевозившего людей вне кабины автомобиля в Самаре

30 октября 2025 20:29
144
В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили публикацию, на которой демонстрировался факт грубого нарушения ПДД.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию в одной из социальных сетей, на которой демонстрировался факт грубого нарушения Правил дорожного движения.

Во время проверки информации, сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре установили, что днем 30 октября водитель, управляя автомобилем Ваз-2114, двигался по ул. Георгия Димитрова, осуществляя перевозку людей вне кабины транспортного средства.

Полицейские в отношении неустановленного водителя вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по признакам правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей вне кабины автомобиля).

Граждан, обладающих какой-либо информацией по данному происшествию, просим обращаться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 112. Вся предоставленная информация будет тщательно проверена и использована в ходе разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

Теги: Самара

