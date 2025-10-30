Полицейские проводят проверку в отношении водителя, перевозившего людей вне кабины автомобиля в Самаре

144

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию в одной из социальных сетей, на которой демонстрировался факт грубого нарушения Правил дорожного движения.

Во время проверки информации, сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре установили, что днем 30 октября водитель, управляя автомобилем Ваз-2114, двигался по ул. Георгия Димитрова, осуществляя перевозку людей вне кабины транспортного средства.

Полицейские в отношении неустановленного водителя вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по признакам правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей вне кабины автомобиля).

Граждан, обладающих какой-либо информацией по данному происшествию, просим обращаться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 112. Вся предоставленная информация будет тщательно проверена и использована в ходе разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО