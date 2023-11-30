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Полицейские провели для ребят ознакомительную экскурсию в Приволжском районе

30 ноября 2023 13:23
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Полицейские провели для ребят ознакомительную экскурсию в Приволжском районе

В рамках профориентационной работы сотрудники ОМВД России по Приволжскому району провели День открытых дверей для учащихся одной из районных школ.   Цель мероприятия - знакомство с профессией полицейского и ориентирования их в будущем на поступление в высшие учебные заведения системы МВД России.

В ходе мероприятия начальник отдела Владимир Буртасов рассказал  присутствующим  об истории образования органов внутренних дел, задачах, которые  решают  полицейские. Подробнее он остановился на повседневной работе территориального отдела полиции: дежурной части,  куда   поступают  сообщения и заявления о происшествиях по району,  участковых уполномоченных полиции, оперуполномоченных уголовного розыска, изолятора  временного содержания. Начальник следственного отделения Наталья Трунина  познакомила школьников с деятельностью сотрудников, работающих на месте преступления, показала, какими средствами  они пользуются для выявления следов злоумышленников для последующего их розыска и задержания.

 В свою очередь, заместитель начальника отдела по работе с личным составом  Елена Силагина довела до присутствующих информацию о порядке и условиях поступления на службу и в образовательные организации системы МВД России и социальных гарантиях сотрудников  органов внутренних дел.   Она подробно остановилась на том, какие требования предъявляются к потенциальным абитуриентам. Прежде всего, это отличное знание русского языка, истории и обществознания, физическая подготовка и отсутствие вредных привычек. Подполковник полиции отметила, что студенты, поступившие в образовательные учебные заведения МВД, уже с первого курса являются полицейскими, получают стипендию и находятся на полном государственном обеспечении.  

Встреча  старшеклассников  с полицейскими получилась интересной и познавательной. Многие ребята заинтересовались возможностью поступления в образовательные учреждения системы МВД России и признались, что планируют  связать свою судьбу со службой в органах внутренних дел.

Полицейские ОМВД России по Большеглушицкому району организовали встречу с учащимися 10 - х  классов ГБОУ СОШ № 2. Руководитель группы по работе с личным составом майор полиции Ульяна Забродская, рассказала о преимуществах обучения в вузах системы МВД, главное из которых гарантированное трудоустройство после выпуска.

В завершении встречи присутствующим раздали памятки с перечнем образовательных учреждений, и ответили на все интересующие вопросы.

 

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