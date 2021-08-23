Полицейские охраняют общественный порядок и регулируют дорожное движение в Борском районе

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В связи с пожаром на территории Борского района, сотрудники ОВД Самарской области несут службу в усиленном режиме.

На дорогах 10 экипажей ДПС ГИБДД круглосуточно обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники к местам локализации возгораний и не допускают посторонний транспорт к местам распространения огня.

В населенных пунктах, пострадавших от пожара, полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и охраняют имущество граждан.

Кроме того, сотрудники отдела по вопросам миграции окажут всю необходимую помощь для восстановления утраченных во время пожара документов. По вопросам, связанным с восстановлением утраченных документов, можно обращаться в Миграционный пункт ОП № 46 (Богатовский район) МО МВД России «Борский» по адресу: Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Чапаева, д. 37. Телефон 8 (84666) 2-16-20

График приема граждан:

Вторник: 09.00-12.30 и 15.00-17.00

Среда: 09.00-13.00 И 15.00-17.00

Четверг: 09.00-13.00

Пятница: 09.00-12.30 и 15.00-17.00

Суббота: 09.00-13.00