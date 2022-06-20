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Полицейские и общественники Сызрани встретились с детьми из Луганской и Донецкой народных республик

20 июня 2022 20:32
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Детей ждал сюрприз – встреча с настоящей служебной собакой – овчаркой по кличке Дива.

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции МУ МВД России «Сызранское» и представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел встретились с детьми и их родителями, прибывшими из Луганской и Донецкой народных республик.

В начале мероприятия полицейские побеседовали с ребятами, напомнили им о правилах безопасности в быту и на дороге. А затем детей ждал сюрприз – встреча с настоящей служебной собакой – овчаркой по кличке Дива и знакомство с патрульным автомобилем Госавтоинспекции!

Дети с огромным восторгом смотрели, как безукоризненно служебный пес выполняет команды кинолога. Ребята быстро нашли общий язык со служебной собакой, с удовольствием обнимали ее, жали ей лапу и фотографировались на память.

Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, рассказали детям о предназначении патрульной машины; объяснили, чем она отличается от гражданского автомобиля и для чего; показали в действии специальные звуковые и световые устройства, которыми оборудован служебный транспорт. Каждый желающий не только смог посидеть на месте полицейского-водителя и патрульного, но и призвать своих друзей к соблюдению Правил дорожного движения через громкоговорящее устройство. Все ребята с большим удовольствием сфотографировались за рулем патрульной машины.

Волонтеры Сызранского медико-гуманитарного колледжа вместе с представителями Общественного совета при МУ МВД России «Сызранское» провели для ребят увлекательную викторину по правилам дорожного движения, где за каждый правильный ответ участники получали сладкий приз. В ходе игры дети активно поддерживали друг друга и показали отличное знание ПДД, поэтому в завершение соревнования все ребята были награждены приглашением на детский спектакль в Сызранский драматический театр.

В завершение встречи полицейские и общественники поговорили с родителями, сопровождавшими детей, расспросили их о том, как организован летний отдых у ребят, и пообещали провести для мальчишек и девчонок еще не одно увлекательное мероприятие во время каникул, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МВД СО

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