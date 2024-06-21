Полицейские и общественники региона провели профилактическое мероприятие «Безопасный водоем»

126

Ребятам рассказали о правилах безопасного поведения на водоемах и способах оказания первой помощи.

В Самарской области старший инспектор по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Приволжскому району майор полиции Ольга Шабакаева совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Петром Рочевым в рамках Всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» провели профилактическое мероприятие «Безопасный водоем».

От организаторов мероприятия ребята узнали, что несовершеннолетние всегда должны быть под присмотром родителей, если расстояние от места нахождения подростка до среза воды составляет менее пятнадцати метров. Места на береговой линии, где установлены запрещающие знаки, стоит обходить стороной.

Полицейские и общественники мероприятия разъяснили детям, как поступить, если их товарищ начал тонуть. Самое главное – не пытаться спасти друга самостоятельно, а постараться позвать на помощь старших. Игры на открытой воде тоже должны быть безопасными. Невинная шалость может привести к непоправимым последствиям.

В завершение встречи ребятам были вручены памятки с правилами поведения на водных объектах, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО