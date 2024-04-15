Полицейские и общественники региона проводят встречи с подростками

152

В рамках профилактического мероприятия «Чистое поколение – 2024», направленного на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом запрещенных веществ, сотрудники областного гарнизона полиции совместно с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел проводят профилактические встречи с подростками.



Так, в Тольятти полицейские совместно с общественниками организовали встречи с учащимися общеобразовательного учреждения. Сотрудники полиции отметили риск вовлечения подростков в распространение «закладок», используя сеть Интернет, под предлогом большого денежного вознаграждения и порекомендовали молодому поколению не поддаваться на призыв легкого заработка. Общественник рассказал слушателям о пагубном влиянии запрещенных веществ на подрастающий организм и тяжелых моральных и физических последствиях употребления наркотиков.



В Ставропольском районе сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков вместе с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел рассказали учащимся о формах вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков. Сотрудник полиции напомнила ребятам об уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и призвала слушателей вести здоровый образ жизни. После беседы учащиеся посмотрели тематический фильм и обсудили увиденное.



Подобные мероприятия прошли в Жигулевске, Челно-Вершинах, Отрадном и Хворостянке, где сотрудники полиции побеседовали с подростками о пользе здорового образа жизни и о вреде, который наносят табакокурение, употребление спиртных напитков и наркотических средств.



По окончании встреч сотрудники полиции и общественники сотрудники полиции напомнили, что обо всех ставших известными фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств, а также иных противоправных деяниях можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО