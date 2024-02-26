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Полицейские и общественники региона проводят работу, направленную на повышение правовой грамотности

26 февраля 2024 15:10
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Полицейские напомнили подросткам об их правах и обязанностях.

Полицейские напомнили подросткам об их правах и обязанностях.

Сотрудники полиции на регулярной основе проводят встречи для подрастающего поколения, направленную на повышение правовой грамотности и профилактике преступлений и правонарушений.

Так, представитель Общественного совета Елена Верхова совместно с сотрудниками правового отдела полиции города Тольятти провели консультационную встречу по избирательному процессу со студентами социально-эконмического колледжа. В рамках встречи Елена Анатольевна отметила, что одной из важнейших гарантий реализации права граждан участвовать в управлении делами государства является их информирование о возможности воспользоваться своим правом и способах реализации такой возможности.

«Студенты, когда были маленькие, ходили с родителями на избирательные участки, и вот они через несколько недель пойдут голосовать сами, и что бы они понимали, как проходит весь процесс голосования и выборов мы решили для них сделать небольшую презентацию», – отметила общественница. Ребята с интересом принимали участие в беседе и охотно отвечали на вопросы. В свою очередь, начальник правового отделения Управления МВД России по городу Тольятти майор внутренней службы Наталья Кузнецова провела с подростками профилактическую беседу об уголовной и административной ответственности и о недопустимости нарушений в избирательном праве.

Аналогичное мероприятие прошло в Приволжском районе, где участковые уполномоченные полиции провели лекцию для старших классов общеобразовательного учебного учреждения на тему: «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних». В ходе беседы полицейские рассказали ребятам о видах ответственности за различные противоправные действия, которые нередко совершаются подростками, разъяснили основные аспекты безопасной жизнедеятельности, дали советы, как не стать жертвой преступления, а также напомнили о вреде употребления спиртных напитков и табачных изделий, объяснив, чем опасны эти привычки. В ходе встречи сотрудники полиции рассказали учащимся о правах и обязанностях, которые есть у каждого.

Встречи прошли в доверительной обстановке, ребята задавали интересующие их вопросы и получали исчерпывающие ответы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено  пресс-службой ГУ МВД СО

 

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