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Полицейские и общественники региона напомнили школьникам об ответственности за экстремизм
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Полицейские и общественники региона напомнили школьникам об ответственности за экстремизм

27 февраля 2025 16:13
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В рамках мероприятия учащихся призвали к уважительному отношению к окружающим.

В рамках мероприятия учащихся призвали к уважительному отношению к окружающим.

В Самаре оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму     ГУ МВД России по Самарской области младший лейтенант полиции Евгений Вильгельми и представитель Общественного совета при региональном главке МВД Владислав Баландин провели встречу с учащимися одной из школ города, направленную на профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде.

В ходе мероприятия сотрудник полиции объяснил ребятам значение понятий «экстремизм» и «терроризм», напомнив об ответственности за совершение преступлений и правонарушений экстремистской направленности.

Младший лейтенант полиции рассказал школьникам о правилах безопасности в сети Интернет, призвав соблюдать цифровой этикет и не размещать запрещенный фото и видео контент.

Представитель Общественного совета поговорил с ребятами о запрете пропаганды, пробуждающей социальную, национальную, расовую или религиозную ненависть и вражду, призвав учащихся к уважительному отношению к окружающим.

Владислав Баландин отметил: «Экстремизм ведет к нарушению мира и согласия, подрывает общественную безопасность, государственную целостность и молодежь наиболее подвержена подобным негативным влияниям и именно с ней должна вестись активная профилактическая работа совместными усилиями полиции и Общественных советов».

Ребята, в свою очередь, поблагодарили организаторов мероприятия за важную и полезную информацию.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия Самара

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