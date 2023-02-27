Политолог Глеб Павловский умер на 72-м году жизни

78

На 72-м году жизни скончался российский политолог Глеб Павловский. Об этом со ссылкой на Марата Гельмана* сообщает РИА Новости.

Публицист и журналист, политолог и политтехнолог Глеб Павловский родился 5 марта 1951 года в Одессе в семье инженера-строителя. Бывший советский диссидент. С конца 1980-х до середины 1990-х — выступал учредителем и главным редактором ряда политических СМИ.

Основатель и президент "Фонда эффективной политики", разрабатывавшего президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года.

Участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на президентских выборах на Украине в 2004 году. До 2011 года сотрудничал с Администрацией Президента России.

С октября 2005 по апрель 2008 года — ведущий программы "Реальная политика" на НТВ.

С 2012 года Павловский занимал сторону политической оппозиции в России.

Сообщалось, что в последнее время он тяжело болел.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента