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Покрас Лампас объяснил, что написал на площади Сельского Хозяйства в Самаре

14 сентября 2021 11:40
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Покрас Лампас объяснил, что написал на площади Сельского Хозяйства в Самаре

Арт-объект, созданный всемирно известным каллиграфом Покрасом Лампасом в Самаре, привлек внимание горожан.

Он расписал вентиляционную шахту метрополитена на площади Сельского Хозяйства. 

Однако смысл надписи мало кто может разобрать. Объяснение предоставил сам Покрас Лампас:

— Желание смотреть в небо, на звезды всегда было частью эволюции человека — и особенно последние сотни лет, когда технический прогресс стремительно приближал нас еще ближе к космосу. Когда я увидел в Самаре масштабное футуристическое полигональное строение на площади Сельского Хозяйства, я сразу представил его как артефакт из будущего — и если раньше это была вентиляционная шахта метро, то теперь объект полноправно станет каллиграфутуристическим гексаэдром. Королевский синий цвет у меня всегда ассоциировался с искусством и небом (спасибо IKB Ива Кляйна и не только), а серебряная краска для письма — с отблеском металла, символизирующего на этом объекте ракетно-космические предприятия и открытия города и области. И, конечно, самое важное — текст. Основой стала цитата Юрия Гагарина: «Космос — один, и он должен служить всему человечеству». Идея объединить мир одной целью близка моей концепции каллиграфутуризма.

Арт-объект художник создал в рамках Samara Ground Art Festival 2021. Также в городе появились муралы. Аргентинский художник Андрес Иглесиас, известный под псевдонимом Cobre, выбрал в качестве холста стену 14-этажного дома на улице Галактионовской, 2. Он нарисовал гигантский портрет мальчика-космонавта. На улице Пушкина, 195 работал художник из Благовещенска Паша Orez. На стене дома появился портрет женщины, сообщает 63.ру.

Также участниками фестиваля стали художники Вячеслав Гунин (Россия — Испания), Роман Мураткин (Россия), Мария Хардикова (Россия), Луис Густаво Мартинс (Бразилия), Алексей Кислов (Севастополь). Рисовать муралы будут не только в Самаре, но и в Тольятти.

Теги: Samara Ground Samara Ground Art Festival

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