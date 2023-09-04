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Показали «Высший класс!»: в Самарской области завершились соревнования школьных родительских команд

4 сентября 2023 20:23
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Суперфинал среди родителей учащихся образовательных учреждений Самарской области состоялся в воскресенье на площади им. Куйбышева.

Суперфинал среди родителей учащихся образовательных учреждений Самарской области состоялся в воскресенье на площади им. Куйбышева. Отборочные соревнования соревнований «Высший класс!» проходили при поддержке проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».

Сразиться за звание победителей соревнований «Высший класс!» вышли самые спортивные мамы и папы со всей Самарской области, представляющие образовательные учреждения, в которых учатся их дети — из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Безенчука, Жигулевска, Отрадного, посёлков и сел губернии.

Более 10 тысяч участников, 881 команда из 629 школ региона. Участники соревновались по таким видам спорта, как уличный футбол 5 х 5 , баскетбол 3 х 3 и чир спорт. До суперфинала дошли 32 команды.

«Этот день все участники ждали с нетерпением. Сегодня встретились сильнейшие команды пап и мам, победители отборочных туров. Чтобы дойти до суперфинала родители пять месяцев усердно тренировались», — рассказал идейный вдохновитель турнира, координатор партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области, депутат Самарской губернской думы Роман Балтер.

В торжественном открытии соревнований «Высший класс!» приняли участие вице-губернатор Самарской области Дмитрий Кочергин, врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, глава Самары Елена Лапушкина, депутаты Самарской губернской Думы.

«Праздник получился потрясающий, потому что он объединяет семьи, объединяет разные территории. Спорт в нашем регионе развивается стремительно. Это наше единение муниципальных районов, городов, детей, родителей, конечно же, дает мощный эффект», - отметил вице-губернатор Самарской области Дмитрий Кочергин.

Песня «Я русский» в исполнении заслуженного артиста РФ, известного самарского музыканта и композитора, депутата Губернской думы Сергея Войтенко настроила на победу  и эмоционально зарядила всех участников соревнований.

Победителями в номинации «Футбол» стала команда  школы № 91 города Тольятти, второе место  - у команды школы № 10  из Жигулевска, третье место - у самарской школы № 132.

Первое место в баскетболе заняла команда школы № 148 из Самары, второе место у школы № 2 посёлка Суходол Сергиевского района и третье место у школы № 2 посёлка Усть-Кинельский городского округа Кинель.

Самыми зрелищными традиционно стали соревнования по чир спорту. Первое место - у команды школы № 122 из Самары, второе место - у команды мамочек из Самарского спортивного лицея, третье место - у школы № 47 из Тольятти.

Почетным гостем турнира стал президент Союза чир спорта России Андрей Кокоулин, который отметил прогресс самарских родителей в этой непростой дисциплине.

«Надеюсь, в следующем году будем встречать команды со всей России. Хотелось бы также сказать спасибо нашим дорогим родителям, которые вместе со своими детьми активно включились в соревнования. Вы приучаете детей к спорту, к честной борьбе», — подчеркнула глава города, член регионального политсовета «Единой России»  Елена Лапушкина.

Напомним, что соревнования школьных родительских команд  «Высший класс!» проводятся  при поддержки проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» уже третий год подряд. В 2023 году по поручению губернатора Самарской области, секретаря Самарского реготделения партии Дмитрия Азарова проект получил региональный статус, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

Теги: Единая Россия Самара

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