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Поиски 10-летней девочки в Новокуйбышевске шли всю рождественскую ночь

7 января 2023 20:33
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Как шли поиски девочки рассказали волонтеры добровольческого отряда "ЛизаАлерт".

Поиск маленькой Юли К. стал тревожной, но все же доброй рождественской историей. Как шли поиски девочки рассказали в социальных сетях волонтеры добровольческого отряда "ЛизаАлерт".

В 22:51 поступила заявка о без вести пропавшем ребенке 10-ти лет. Но все готовятся к празднику или просто отдыхают. А температура стремительно и неумолимо опускается до рекордных -27.

К счастью, на улицах нескольких городов области уже работали патрули отряда. Многие из них сразу же были перенаправлены в Новокуйбышевск.

Спустя 30 минут принтеры отряда печатали ориентировки с фото девочки. Штаб в конечном итоге размещен в здании ДМО Новокуйбышевска, за что отряд выражает благодарность его руководству.

Хорошее знание города поисковиками, работавшими на месте, позволило оперативно поставить правильные задачи.

В итоге в штаб приехали более 80-ти человек (волонтеры ДПСО ЛизаАлерт, местные жители).

А телефоны инфоргов просто разрывались: все спрашивали куда ехать и чем можно помочь. Задачи ставятся одна за другой. Треки патрулей множатся и передаются оперативному картографу.

Где же девочка?

04:05. Именно в эту минуту приходит долгожданная радостная новость: "Найдена. Жива". "Стоп" - появляется сообщение в чатах оповещения отряда. Остается только дождаться родителей и сотрудников полиции.

Еще буквально 10 минут и ребенок вместе с родителями отправляется домой.

Вы ждете ответа на вопрос где была девочка и что с ней? С малышкой все хорошо.
Где она была, предстоит выяснить следственному комитету. И это уже совсем другая история.
Главное, что ребенок найден жив, и это чудо которого ждали все эту рождественскую ночь.

Во время поиска было
- выполнено более 20 задач,
- пройдено более 100 км пешими группами,
- расклеено более 568 ориентировок.

 

Фото:   "ЛизаАлерт"

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