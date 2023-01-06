В Новокуйбышевске ищут 10-летнюю девочку, которая вечером вышла из дома и до сих пор не вернулась обратно

145

Сотрудники ОМВД Новокуйбышевска устанавливают местонахождение Юлии К., 2012 года рождения, которая сегодня 6 января, в 17.00 ушла из дома по ул. Дзержинского и до настоящего времени не вернулась.

Полицейские проверяют места возможного нахождения разыскиваемой. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей девочки, полицейские опрашивают знакомых, отрабатывают места возможного появления несовершеннолетней. Сотрудники полиции распространили ориентировку с приметами разыскиваемой среди личного состава полиции, организаций правоохранительной направленности и волонтерских организаций. Помощь в розыске ребёнка оказывают представители добровольческого общественного объединения "ЛизаАлерт".

Приметы: на вид 10 лет, рост 130 см, среднего телосложения, волосы темные каштанового цвета, длиной до плеч.

Была одета: шапка белого цвета, джинсы синего цвета, куртка серебристого цвета, кроссовки черного цвета с полосами зеленого цвета.

Всех, кто видел или располагает информацией о местонахождении девочки, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОМВД России по г. Новокуйбышевску 8 (846) 356-67-81, либо 102. Конфиденциальность гарантируется, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО