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В Новокуйбышевске ищут 10-летнюю девочку, которая вечером вышла из дома и до сих пор не вернулась обратно

6 января 2023 22:51
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Всех, кто видел или располагает информацией о местонахождении девочки, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части.

Сотрудники ОМВД Новокуйбышевска устанавливают местонахождение Юлии К., 2012 года рождения, которая сегодня 6 января, в 17.00 ушла из дома по ул. Дзержинского и до настоящего времени не вернулась.

Полицейские проверяют места возможного нахождения разыскиваемой. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей девочки, полицейские опрашивают знакомых, отрабатывают места возможного появления несовершеннолетней. Сотрудники полиции распространили ориентировку с приметами разыскиваемой среди личного состава полиции, организаций правоохранительной направленности и волонтерских организаций. Помощь в розыске ребёнка оказывают представители добровольческого общественного объединения "ЛизаАлерт".

Приметы: на вид 10 лет, рост 130 см, среднего телосложения, волосы темные каштанового цвета, длиной до плеч.
Была одета: шапка белого цвета, джинсы синего цвета, куртка серебристого цвета, кроссовки черного цвета с полосами зеленого цвета.

Всех, кто видел или располагает информацией о местонахождении девочки, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОМВД России по г. Новокуйбышевску 8 (846) 356-67-81, либо 102. Конфиденциальность гарантируется, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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