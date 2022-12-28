Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть самарцы до Нового года

Главные предновогодние дела самарцев — это покупка подарков и генеральная уборка. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.
До Нового года 18% самарцев планируют успеть купить подарки родным и друзьям, 7% — сделать уборку. Успеть нарядить елку, доделать ремонт,
подготовиться к празднику хотели бы по 6% опрошенных. Еще 5% надеются выздороветь к празднику (в этом году сказывается высокая заболеваемость
вирусными инфекциями. По 4% намерены закончить обучение и просто отдохнуть. По 3% сообщили о
более амбициозных планах на оставшиеся несколько дней — похудеть, расплатиться с долгами и устроить личную жизнь. Столько же мечтают
провести предновогоднее время с семьей. Успеть сходить к врачу, постричься, пройти обучающие курсы, починить машину, получить
водительское удостоверение и дочитать книгу собирается по 2% респондентов. Другие важные дела, которые желательно сделать до
новогодних каникул, назвали 9%: упоминалась сдача экзаменов, подготовка статьи, завершение творческого проекта, фотосессия и проч.
11% самарцев — гуру тайм-менеджмента: они утверждают, что уже успели сделать все предновогодние дела.
Своевременной покупкой новогодних подарков, предпраздничной уборкой, украшением дома, похудением и прическами чаще обеспокоены женщины, а
окончанием ремонта квартир и авто — мужчины.
Время проведения: 20—26 декабря 2022 года