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 Поход на лошадях якутской породы от Северного полюса холода финишировал в Москве

15 июля 2022 20:44
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Путешествие протяженностью 11 тысяч километров заняло почти полтора года.

Поход на лошадях якутской породы от Северного полюса холода финишировал в Москве, путешествие протяженностью 11 тысяч километров заняло почти полтора года, сообщил РИА Новости автор и участник проекта Дугуйдан Винокуров.

По одной из версий, Северный полюс холода расположен в Оймяконском районе Якутии. В феврале 1933 года в местности Томтор указанного района была зарегистрирована температура минус 67,7 градуса по Цельсию.

"Сегодня мы добрались до Москвы. Позади почти полтора года путешествия на якутских лошадях. Я очень горд, что мы смогли преодолеть более 11 тысяч километров пути. Посетили 15 регионов страны", - рассказал Винокуров, потомственный коневод из Оймяконского района.

По его словам, путешествие посвящено 100-летию родной республики. Поход на расстояние в четверть экватора доказал, что якутские лошади очень выносливы и способны выжить в самых суровых климатических условиях, обратил внимание автор проекта.

"В Москве нас встретили сотрудники постоянного представительства Якутии. От города Кургана полтора месяца нас сопровождали представители постпредства Евгений Петров и Денис Фитенко... 30 июля планируем участвовать на национальном празднике Ысыах в Коломенском парке (в столице) и торжественно завершить проект. Огромное спасибо всем, кто поддерживал нас", - отметил собеседник агентства.

Путешествие двух коневодов началось в селе Ючюгэй Оймяконского района в конце мая 2021 года. В апреле 2022 года стало известно, что путешествие продолжит один всадник, второму пришлось вернуться в Якутию из-за травмы животного. В Казани к 30-летнему Винокурову присоединился его 9-летний сын Дархан.

Лошади якутской породы уникальны - на полюсе холода зимой в минус 60 градусов они содержатся на свободном выпасе и добывают еду из-под снега. Летом, когда воздух в Якутии прогревается до 30 c лишним градусов, эти животные легко переживают сильный зной.

 

Фото : UnarovMV/РИА Новости Табун якутских лошадей

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