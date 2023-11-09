Поезд с 29 вагонами проехал над уснувшей на путях женщиной в Алтайском крае

130

В Алтайском крае женщина уснула на железнодорожных путях и выжила после того, как над ней проехал поезд с 29 вагонами, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции Сибири.

Инцидент произошел на перегоне между станциями Арбузовка – Дальний. К правоохранителям поступило сообщение, что машинист грузового поезда, состоящего из 46 вагонов, заметил на колее человека и применил экстренное торможение.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила на путях местную жительницу. Она пояснила, что накануне своего 50-летия возвращалась домой, перепутала станцию и вышла не на своей. Во время своей прогулки она выпила спиртной напиток и решила отдохнуть на путях, после чего уснула, сообщает телеканал «360».

Фото: freepik.com