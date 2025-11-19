Подведены итоги конкурса «Студент года» в Самарской области

170

18 ноября завершился региональный этап Российской национальной премии «Студент года». Более двух тысячи заявок из 82 образовательных организаций региона, 15 победителей и главный приз конкурса. Гран-при получил студент Строительно-энергетического колледжа имени П. Мачнева Владислав Волчанский.

«По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева мы продолжаем поддерживать молодёжь региона и их проекты. Я хочу поздравить вас с завершением большого конкурсного марафона. В этом году заявки подали студенты 82 образовательных организаций. В очном этапе участвовали свыше 300 человек, и каждый вложил в конкурс силы и сердце. Разница в баллах бывает минимальной, но ценность в реальных делах, которые вы делаете для своих учебных заведений и городов. Региональный конкурс является этапом Российской национальной премии, теперь наши победители представят Самарскую область на федеральном уровне. Спасибо наставникам и командам. Будем и дальше создавать условия, чтобы инициативы ребят росли и приносили пользу», – отметил министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

Конкурс проводится в регионе с 2012 года и остаётся одним из главных студенческих событий. Очный этап прошёл в октябре на площадках Многофункционального молодёжного центра и ДК «Заря». Гала-вечер финала прошёл под темой «Оставь свой след в истории». Награды вручали почётные гости: заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Крючков, игроки «Крыльев Советов-2» Кирилл Попов и Артём Радаев, председатель Совета директоров профессиональных образовательных организаций региона Владимир Черноиванов, советник губернатора по молодёжной политике Кристина Гнатюк, а также руководители системы профобразования и молодёжных организаций. Хедлайнером церемонии стала самарская группа «Дереза».

«Для меня это признание команды. Мы каждый день двигаем полезные инициативы для студентов и для всей молодёжи региона. В студсовете 14 направлений внеучебной активности, и за каждым стоят живые дела – от помощи первокурсникам до городских проектов. Эта награда мотивирует делать больше и смелее», – отметил победитель номинации «Гран-при» Владислав Волчанский.

Победители номинаций:

Интеллект года – Владислав Моисеенко, Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка» (Университет «МИР»).

Молодой профессионал года – Виктория Боярова, Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.

Общественник года – Лейла Сулейманова, Медицинский университет «Реавиз».

Доброволец года – Сергей Чертыковцев, Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной.

Добровольческое объединение года – Центр добровольчества и волонтёрства Тольяттинского государственного университета.

Патриот года – Андрей Буланов, Тольяттинский социально-экономический колледж.

Патриотическое объединение года – хор «Поющая эскадрилья» клуба «Волонтёры в погонах» «Сокол СГАУ», Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва.

Студенческая творческая личность вуза – Ева Константинова, Самарский государственный институт культуры.

Студенческая творческая личность ссуза – Марина Фёклина, колледж Самарского государственного экономического университета.

Студенческое медиа года – медиа-центр «PLENKA», Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.

Спортсмен года вуза – Юрий Косых, Самарский государственный социально-педагогический университет.

Спортсмен года ссуза – Евгения Юсеева, Сызранский политехнический колледж.

Студенческий лидер вуза – Виктория Каплунова, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

Студенческий лидер ссуза – Владислав Волчанский, Строительно-энергетический колледж имени П. Мачнева.

Староста года – Анастасия Чепель, Тольяттинский социально-экономический колледж.

Спецноминация «За верность выбранному пути»:

Илида Ахметгалиева;

Полина Чирлина;

Даниил Коротков;

Аминат Чапарова

Екатерина Кислицина;

Олег Садретдинов;

Алина Грибанова;

Антон Замицкий;

Марина Соколова;

Дарья Стулова;

Александр Иванов;

Виктория Антропова;

Ольга Целикова.

В рамках очного этапа состоялся Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Росмолодёжь.Гранты». Поддержку в размере 370 000 рублей получил проект «Кинология без границ» Карины Смирновой, Самарский филиал Московского городского педагогического университета.

Организаторы конкурса «Студент года 2025»: Министерство молодёжной политики Самарской области; Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области; Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области; Агентство по реализации молодёжной политики.

Официальный сайт Конкурса: https://studentgoda63.ru

Социальные сети Конкурса:

ВКонтакте: vk.com/studentgoda63;

Телеграм-канал: t.me/studentgoda63.

Фото: конкурс «Студент года» Самарской области 2025