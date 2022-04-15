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Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»

15 апреля 2022 13:22
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Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»

Подведены итоги второго конкурса общественных проектов по государственной программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 гг. (Губернаторский проект «СОдействие»). 

Заявки принимались департаментом внутренней политики Самарской области
до 1 марта 2022 года. Всего в конкурсную комиссию поступило 202 заявок. 

Решением конкурсной комиссии, состоящей из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, 14 апреля 2022 г. из 202 проектов допущены к реализации 67 социально-значимых инициатив населения Самарской области. Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета по 67 проектам составляет
71  290,30 тыс. руб. 

Реализация проектов, признанных победителями, состоится до конца текущего года.

Напомним, Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что одна из ключевых задач Правительства Самарской области – создание комфортных условий для жителей региона во всех муниципальных районах. Это способствует повышению социального самочувствия людей, которые выбирают те или иные проекты по благоустройству, участвуют в их реализации.  

За все время реализации программы на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 1 754 общественных проектов.

Проект «СОдействие» направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета. 

Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из 14 направлений: 

  1. Организация водоснабжения населения и (или) водоотведения.
  2. Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, ремонт (капитальный ремонт) дорог дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к ним.
  3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
  4. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
  5. Освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных водоемов и (или) объектов монументального искусства на территориях общего пользования, воспроизводство городских лесов, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм.
  6. Создание (восстановление) площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак.
  7. Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта.
  8. Создание (восстановление) объектов массового отдыха, в том числе на водных объектах общего пользования, и (или) создание (восстановление) объектов сферы культуры муниципального образования.
  9. Создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения.
  10. Участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов, в том числе по установке площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территориях населенных пунктов, застроенных объектами индивидуального жилищного строительства, а также на земельных участках, являющихся имуществом общего пользования и расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и (или) предназначенных для размещения другого имущества общего пользования.
  11. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов
  12. Содержание мест захоронения.
  13. Организация мероприятий по охране окружающей среды.
  14. Организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов, в том числе лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Выдвигать инициативы могут население на собраниях или конференциях, общественные советы, территориальное общественное самоуправление, некоммерческие организации или представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования.

Основным условием участия в Губернаторском проекте «СОдействие» является софинансирование проекта физическими или юридическими лицами, бюджетом муниципального образования и областным бюджетом.

Заявки на участие в Губернаторском проекте «СОдействие» принимаются в два этапа (ежегодно с 1 января по 28 февраля (в високосном году - по 29 февраля) и с 1 сентября по 31 октября).

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