Подведены итоги регионального этапа Интеллектуальной олимпиады школьников ПФО в роботехнике и беспилотных авиационных системах

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По результатам регионального отборочного тура Самарскую область в апреле в городе Перми будут представлять юные роботехники из школы № 93 Тольятти и студенты Поволжского государственного колледжа, показавшие лучшие результаты в управлении беспилотными летательными аппаратами.

Традиционно в нашей губернии отборочные туры по направлениям «Роботехника» и «Беспилотные летательные аппараты» проводит детский технопарк «Кванториум – 63 регион» совместно с целым рядом образовательных организаций.

В ходе состязаний 15 марта в направлении «БПЛА» участники должны были запрограммировать коптеры для автономного полёта по специальным меткам и провести управляемый полёт дрона при помощи FPV-технологий. Лучше всех в двух упражнениях выступили студенты Поволжского государственного колледжа и получили путёвку в Пермь.

Также в составе самарской команды будут управлять уже наземными роботами ребята из тольяттинской школы № 93, ставшие лучшими в состязаниях на базе тольяттинской площадки технопарка «Кванториум – 63 регион» 17 марта. Юные инженеры показали лучший результат в роботехническом многоборье, выдержав жёсткую конкуренцию своих сверстников из различных школ области.

Эти состязания завершили отборочный тур на право участия в Интеллектуальной олимпиаде школьников Приволжского федерального округа. Это очень ответственный этап для школьных команд нашего региона, тем более что Самарская область традиционно показывала на этих состязаниях самые высокие результаты.

Интеллектуальная олимпиада ПФО проводится в целях создания условий для интеллектуального развития учащихся общеобразовательных учреждений, студенческой молодежи и привлечения их к научно-инновационным формам деятельности. В 2024 году она пройдёт по направлениям: «Решение изобретательских задач», «Робототехника», «Программирование, игра «Что? Где? Когда?», конкурс «Управление и программирование БПЛА».

В Самарской области большое внимание уделяется развитию инженерно-технологического образования детей в рамках проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», реализуемого по поручению Президента РФ Владимира Путина.

«Национальный проект «Образование» создал потрясающие возможности для учеников школ области в сфере освоения информационных технологий. Это и детские технопарки «Кванториум» в Самаре и Тольятти, и центры цифрового образования IT-Куб». По инициативе губернатора Дмитрия Азарова открыто 54 мини-технопарка в сельских школах и малых городах. Тысячи ребят сегодня осваивают различные направления цифрового мира», - отметил директор Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества Багдат Тукабайов.

фото предоставлено Самарским областным Центром детско-юношеского технического творчества