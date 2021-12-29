Подведены итоги Областного социально-патриотического проекта «Я Помню»

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27 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей проекта «Я Помню». Всего в конкурсе приняли участие порядка 200 команд из 34 муниципальных образований губернии.



«Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, Правительство региона уделяют большое внимание всем патриотическим объединениям. Такие проекты как «Я Помню» реализуются в губернии на систематической основе. Одной из задач подобного рода мероприятий является взаимодействие со всеми муниципалитетами региона. Безусловно, мы будем оказывать поддержку таким сетевым конкурсам, которые позволяют вовлекать как можно больше ребят к изучению истории и сохранению исторической Памяти о Великой Отечественной войне», - подчеркнул заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.



В рамках исполнения конкурсных заданий участники проводили социальные и патриотические акции, готовили боевые листки и видеоролики на темы, посвященные Великой Отечественной войне.



За активность в мероприятиях команды получали баллы. По итогам победителями общего рейтинга стали:

I место - «Сердце Патриота» МБОУ Школа № 176 г.о. Самара (Самарский пресс-центр "Юнкор"

II место – Волонтерский отряд «Колокола Памяти» ГБОУ СОШ им. Героя Советского Союза И.М.Пенькова м.р. Пестравский

III место – «Живи, Победа, в поколениях!» СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое детский сад «Ромашка».



Проект реализуется СамРО ВОД «Волонтеры Победы» в рамках национального проекта «Образование» с использованием Гранта Президента Российской Федерации, представленного Фондом президентских грантов, при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

Фото: департамент информационной политики СО