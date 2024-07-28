Подведены итоги Областного проекта «Серебро в село»

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С февраля по июль 2024 года в регионе проходил Областной проект «Серебро в село». Он направлен на реализацию творческого потенциала старшего поколения, популяризацию этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Самарской области, через организацию выездных концертных программ для жителей сельских поселений региона.

Участниками проекта стали 20 творческих мобильных агитбригад: творческие коллективы, ансамбли и хоры народной песни старшего поколения, танцевальные коллективы, дуэты и волонтерские отряды «серебряного» возраста.

Пять ярких культурных событий прошли в селах Пестравка, Большая Глушица, Хрящевка, Кинель-Черкассы и в поселке Кинельский. Также участники проекта самостоятельно организовали более 30 локальных концертов, более 10 литературных и стихотворных вечеров.

«Серебряные» волонтеры провели более 40 мастер-классов и выставок по пошиву народных головных уборов, элементов одежды, аксессуаров и предметов быта.

В прямом эфире прошли мастер-классы по изготовлению блюд национальной кухни, а также занятия по народно-прикладному творчеству.

Три краеведческие экскурсии состоялись в селах Кинель-Черкассы, Хрящевка, Большая Глушица, и две большие экскурсии в Дом дружбы народов и ЭтноПарк дружбы народов.

Более 200 человек прошли 15 тематических брейн-рингов ко Дню России. Участники проверили свои знания о Конституции и государственной символике Российской Федерации, а также знания в сфере культуры и традиций народов, проживающих на территории нашей страны.

Также «серебряными» волонтерами реализовано 5 социально-значимых проектов - лидеров конкурса мини-грантов среди старшего поколения. Проекты прошли в городах Сызрань, Тольятти, Ставропольском, Елховском и Большечерниговском районах Самарской области.

«Мы получили колоссальное удовольствие! Наши творческие коллективы дарили радость, любовь и творчество жителям малых поселений нашей Губернии. «Серебро в село» стимулирует творческое развитие: мы вместе путешествуем, обмениваемся опытом с коллегами, совместно радуем зрителей. Благодаря проекту мы познакомились с новыми театральными группами и сейчас продолжаем сотрудничество – всё это очень важно и ценно для нас!» - художественный руководитель клуба ветеранов «Самарская мозаика» филиала МБУ «Дворец ветеранов» г.о. Самара Таскиря Сханова.

Областной проект «Серебро в село» реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией «Центр социальных проектов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото предоставлено Самарской региональной молодежной общественной организацией «Центр социальных проектов»