Подведены итоги IV Международного форума в Москве

18–19 ноября в историческом Культурном центре ГлавУПДК при МИД России состоялся IV Международный форум «Женщина третьего тысячелетия», организованный Региональной общественной организацией «Интернациональный Союз Женщин». Мероприятие прошло при информационной и организационной поддержке МИД РФ, Россотрудничества, дипломатических миссий, Министерства труда и социальной защиты РФ и информационного центра правительства Москвы. Официальный информационный партнер Сетевое издание «Посольская жизнь».

Торжественная церемония открытия началась с вдохновляющего видеоролика, посвященного достижениям и международной деятельности РОО «Интернациональный Союз Женщин». Продолжила программу оперная певица, лауреат международных конкурсов Екатерина Бездольная, исполнившая для гостей проникновенную песню «Гляжу в озера синие», что создало особую атмосферу для начала работы Форума.

На Церемонии открытия были зачитаны приветственные адреса от видных государственных и общественных деятелей, включая заместителя Председателя Государственной Думы А.М. Бабакова, Уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой, Генерального секретаря СНГ С.Н. Лебедева а также председателя Совета Евразийского женского форума, сенатора Г.Н. Кареловой.

За годы существования форума его география постоянно расширяется. Форум подтвердил свой статус авторитетной площадки для международного диалога, собрав за два дня более 500 делегатов и почетных гостей из регионов России и 40 стран мира, включая официальные делегации из Катара, Ливии, Китая, а также представителей стран СНГ, БРИКС, Азии и Африки. Многоязычная коммуникация стала отличительной особенностью форума - все обсуждения велись на русском, английском, арабском и китайском языках при поддержке профессиональных переводчиков.

В форуме приняли участие парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного сообщества, общественных и благотворительных структур, деятели международного женского движения, представители СМИ.

Программа форума успешно сочетала стратегические дискуссии с практическими решениями. В первый день, посвященный глобальным вызовам и международному сотрудничеству, ключевым событием стало пленарное заседание «Женщины в эпоху трансформаций: лидерство, технологии, устойчивое развитие» с участием российских и международных почетных гостей.

Выступления спикеров охватили широкий спектр тем - от роли женщин в формировании новой архитектуры международных отношений до практических аспектов развития женского предпринимательства в условиях глобальных трансформаций. Участники дискуссии подчеркивали необходимость укрепления многостороннего сотрудничества и поиска новых форматов взаимодействия.

Во второй день участники сосредоточились на бизнесе, региональных практиках и инновациях.

За два дня на площадке форума обсудили актуальные темы:

Дипломатия возможностей: женские сообщества как драйвер международного сотрудничества

«Женщины в АПК: новые возможности для роста и устойчивого развития сельских территорий». При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

Международное партнерство в реализации инициатив в рамках глобальных объединений

«Креативные индустрии: культура, искусство и туризм как ресурс глобального позиционирования»

Заседание Международного дискуссионного клуба «VISION 3000». Повестка заседания «Устойчивое развитие через женское предпринимательство: стратегии кооперации и укрепления общества».

Сохранение культурного наследия: ремесла, язык, традиций»

Особой популярностью пользовалась масштабная Международная выставка-ярмарка «Руками женщины», представившая продукцию мастеров и продукцию малого и среднего бизнеса из Москвы, Республики Калмыкия, Орловской области, Владимирской области, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа и других субъектов РФ. В выставке приняли участие зарубежные экспоненты из Катара и китайской провинции Цзянси. Участницы демонстрировали:

Ремесленные изделия и дизайнерские коллекции , включая уникальные изделия из российских мехов

Экологическую продукцию и косметику - разнообразные чайные композиции, травяные бальзамы и натуральная косметика

Инновации в сфере wellness и здорового питания

Туристические проекты и этнотуры , представляющие культурное наследие разных регионов

Продукцию сельского хозяйства и пищевой промышленности

Традиционные ремесла и современные интерпретации народных промыслов.

Особую значимость и практическую ценность Форуму придали состоявшиеся в его рамках двусторонние и многосторонние встречи с высокими представителями Государства Катар, в ходе которых были обсуждены перспективы международного сотрудничества:

Двусторонняя встреча «Катар – Россия – Интернациональный Союз Женщин» с участием Шейхи Бинт Джасим Аль-Тани, заместителя министра по делам семьи Государства Катар. Со стороны РОО «Интернациональный Союз Женщин» во встрече участвовали президент организации Амирова А.Р. и представители. Двусторонняя встреча «Катар – Россия – Интернациональный Союз Женщин» с участием Ее Превосходительства д-р ХАМДЫ БИНТ ХАСАН АЛЬ-СУЛАЙТИ, Вице-спикера Совета Шуры Государства Катар. Со стороны РОО «Интернациональный Союз Женщин» во встрече участвовали президент организации Амирова А.Р. и представители. Двусторонняя встреча «Катар – Ливия» с участием Ее Превосходительства д-р ХАМДЫ БИНТ ХАСАН АЛЬ-СУЛАЙТИ и делегации Ливии в составе г-жи Худы А. Альбаннани и г-жи Фатимы Тилвех, членов Высшего Государственного Совета Ливии.

Торжественным завершением форума стал гала-концерт, в рамках которого состоялась церемония награждения победителей VI Международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах» и лауреатов Международной премии «Женщина третьего тысячелетия».

Фото: Региональная общественная организация «Интернациональный Союз Женщин»