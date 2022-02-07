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Подростки старше 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на "Госуслугах"

7 февраля 2022 18:44
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А за детей помладше учетные записи сделают родители.

Правительство РФ подготовило постановление, разрешающее подросткам от 14 лет самостоятельно создавать личную учетную запись на портале "Госуслуги" и пользоваться сервисами, а за детей помладше учетные записи сделают родители, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

"Правительство постоянно расширяет функционал портала государственных услуг, совершенствует электронные сервисы, в том числе для детей. Пользоваться ими они пока могут только через учетную запись родителей. Это не всегда удобно. Подготовлено постановление, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе, а за тех, кто младше, это сделают мамы и папы", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Он добавил, что через личную учетную запись можно будет зайти в электронный дневник, узнать домашнее задание, информацию о поступлении, оформить заявку, чтобы подработать во время каникул.

 

Фото:    Владимир Трефилов

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