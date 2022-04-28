Подразделения военной полиции ЦВО посоревновались в конкурсе «Страж порядка» под Самарой

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Военнослужащие военных комендатур и войсковых подразделений военной полиции Центрального военного округа посоревновались в конкурсе «Страж порядка» Армейских международных игр-2022 под Самарой.

Практические действия прошли на полигоне Новая Бинарадка. В ходе проведения конкурса военнослужащие выявили лучших в трех этапах: военно-полицейский бросок, гонка патрульного наряда, группа быстрого реагирования. Личный состав выполнил нормативы по оказанию первой медицинской помощи, надеванию средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения, переноске раненого, стрельбе из автомата АК-74, пистолета ПМ и по метанию гранаты. У водителей были проверены навыки по вождению и проведению мелкого ремонта автомобиля.

По итогам состязаний определены лучшие военные полицейские округа, которые отправятся защищать честь военной полиции ЦВО на всеармейском этапе.

В конкурсе «Страж порядка» приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано более 6 единиц военной техники.

Видео здесь.

Фото: ЦВО